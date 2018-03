Secondo scudetto di fila in slalom gigante e quinto in carriera per Federica Brignone nei Campionati Italiani Assoluti di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. La ventottenne carabiniera valdostana di La Salle, medaglia di bronzo nella specialità alle recenti Olimpiadi coreane e vincitrice a Lienz in Coppa del mondo nel mese di dicembre, ha dominato le scene, imponendosi nettamente con 2"92 su Valentina Cillara Rossi (Fiamme Gialle), terza posizione per Anna Hofer (Fiamme Oro) a 3"34, seguono Michela Azzola, Miriam Kirchler, Luisa Bertani, Roberta Midali, Lara Della Mea, Elisa Fornari e Veronika Calati.

La migliore delle atlete trentine è stata la fassana Monica Zanoner, giunta 23ª al traguardo a 6''51 dalla vincitrice.