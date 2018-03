Oggi, nella seconda tappa al Tour du Rutor, sulle imponenti vette della Valgrisenche è andato in scena un’altra super gara, una vera «Grande Course» con i migliori interpreti a livello mondiale e il popolo dello skialp. Come nella tappa d’esordio la coppia trentin-lombarda degli alpini Michele Boscacci e Davide Magnini impone la legge dei più forti con una cavalcata trionfale dal primo all’ultimo metro e un crono finale di 1h55’29”. Seconda piazza per i loro compagni di scuderia Matteo Eydallin – Nadir Maguet che chiudono a 1h56’55”. Completano il podio di giornata i francesi Xavier Gachet – William Bon Mardion (1h59’09”). Nella top five anche Jakob Hermann (Austria) – Filippo Barazzuol e Alexis Sevennec (Francia) – Remy Bonnet (Svizzera).

Classifica alla mano, contando i distacchi accumulati nelle prime due tappe, la premiata ditta Boscacci & Magnini vanta 3’11” di vantaggio sulla seconda coppia Eydallin – Maguet e 5’17” sulla compagine francese Bon Mardion – Gachet.

Stesso copione anche al femminile con Axelle Mollaret (Francia) – Jennifer Fiechter (Svizzera) ancora prime in 2h27’44”. Seconde e terze, come nella tappa d’esordio Alba De Silvestro (BL) – Katia Tomatis (CN) in 2h31’13” e Lorna Bonnel (Francia) – Séverine Pont Combe (Svizzera) in 2h37’12”. Per il due franco svizzero il vantaggio sulle italiane è ora di 4’32”. Salvo sorprese il successo finale è ormai in cassaforte.