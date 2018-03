Continuano a giungere sorrisi per i colori dello Ski Team Trentino dai campionati italiani di sci alpino in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva. Nella giornata che ha regalato le medaglie assolute in superG alla gardenese Nicol Delago e al torinese Matteo Marsaglia arriva anche l’inattesa e sensazionale medaglia d’argento della fassana Monica Zanoner nella gara riservata alla categoria juniores. La promettente 18enne di Campitello di Fassa, allenata da Mattia Facchinelli e dallo staff del Comitato Trentino, si è resa autrice di una prestazione di livello, interpretando con grande determinazione il tracciato di gara, chiudendo ottava assoluta, con un ritardo di 1''62 dalla vincitrice (seconda Johanna Schnarf e terza Sofia Goggia). Oltre alla medaglia tricolore (la sua seconda in assoluto dopo il bronzo in superG ai campionati italiani allievi del 2015) Monica, che difende i colori dello Ski Team Fassa e frequenta lo Ski College Val di Fassa, è risultata anche la prima nella graduatoria riservata al Gran Premio Italia Giovani.

In campo maschile terzo scudetto tricolore della carriera per Matteo Marsaglia, con argento per Christof Innerhofer e bronzo per Alexander Prast. In chiave trentina il migliore è risultato Matteo De Vettori delle Fiamme Gialle, che ha chiuso 14°, quindi Giovanni Pasini dell’Us Primiero 25° e Matteo Pradal dello Ski Team Fassa 28°. ultima gara del programma tricolore con la disputa del gigante.