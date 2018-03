Calorosa accoglienza da parte di familiari, amici e Fiamme Gialle all’aeroporto Valerio Catullo di Verona per i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, rientrati ieri notte dalla Corea dopo i fasti dei Giochi di PyeongChang 2018 dove hanno ottenuto, nello sci alpino della categoria visually impaired, lo straordinario bottino di ben 4 medaglie: 2 ori (slalom e gigante), 1 argento (superG) e 1 bronzo (discesa libera).

Ad attendere i due giovani trentini, oltre alle rispettive famiglie, anche una rappresentanza del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle di Predazzo, Società per la quale militano nella sezione Paralimpica, e i colleghi dello scalo aeroportuale. Il comandante del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, Gabriele Di Paolo, ha omaggiato, a nome delle Fiamme Gialle tutte, la mamma di Giacomo Bertagnolli e la sorella di Fabrizio Casal con due splendidi bouquet floreali in segno di affetto e gratitudine a due famiglie che, con i loro ragazzi, esaltano lo sport, rappresentando ciò che esso dovrebbe sempre essere: impegno, passione e divertimento.

Per Giacomo e per la sua fidata guida Fabrizio, le Fiamme Gialle hanno fatto arrivare in aeroporto una torta celebrativa sulla quale campeggiava una loro foto che li ritraeva determinati in pista ed esultanti nel parterre dopo le eccezionali imprese a cinque cerchi di cui sono stati protagonisti. Giacomo, 19 anni, è nato con un’atrofia al nervo ottico che ne ha compromesso la vista ma non la voglia di fare sport e di rappresentare, malgrado la sua giovane età, un punto di riferimento importante per tutto il movimento Paralimpico italiano e per il mondo dello sport in generale.

Domani mattina, a partire dalle ore 9.45, sarà invece gran festa a Cavalese all'Istituto Rosa Bianca, frequentato dai due ragazzi che quest'anno dovranno sostenere l'esame di maturità, e dalle ore 11.30 al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.