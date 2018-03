Giornata di gloria per lo snowboard azzurro che ha visto uno sfavillante Roland Fischnaller far saltare il banco nello slalom parallelo di Winterberg per conquistare la terza Coppa del Mondo in carriera; quinto posto per il fassano Mirko Felicetti.

Che la giornata potesse essere importante per il team diretto da Cesare Pisoni lo si era intuito già dalle qualificazioni, con ben sei azzurri approdati nel tabellone principale. Tra loro anche il moenese Mirko Felicetti che agli ottavi di finale si è sbarazzato del russo Dmitry Loginov per poi arrendersi al turno successivo all'amico Thomas Bormolini, poi quarto e superato in semifinale dallo stesso Fischnaller che nel duello per la vittoria ha avuto la meglio dell'austriaco Kislinger. La classifica finale di giornata ha quindi visto Fischnaller sul gradino più alto del podio, con Bormolini e Felicetti quarto e quinto, Aaron March settimo, Edwin Coratti nono e Daniele Bagozza sedicesimo.

«Questa è la coppa più bella - ha spiegato Fischnall -, perché ero indietro tanti punti ma sono riuscito a recuperare usando bene il cervello. Sono contentissimo, volevo mostrare ciò che sono capace di fare in allenamento e ci sono riuscito. Sapevo che c'era una chance reale di vincere la Coppa, ma non ci ho mai pensato, piuttosto sono rimasto concentrato su me stesso. E avere battuto un giovane come Dmitry Loginov che ha esattamente vent'anni in meno di me è una grande soddisfazione».

Con il quinto posto il fassano Felicetti ha potuto chiudere con un sorriso una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo e di fatto raddrizzata solo in prossimità dei Giochi Olimpici, conquistati in extremis.