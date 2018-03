È una Marcialonga tricolore quella che il 27 gennaio 2019 regalerà a Fiemme e Fassa l’edizione numero 46. Il cinquantennale è in vista e la ski-marathon trentina ha aperto le iscrizioni ai concorrenti italiani.

Non si può certo dire che quest’anno la neve sia mancata e sulle piste fiemmesi e fassane è ancora possibile sciare, ma un occhio va già lanciato al prossimo anno anche perché, si sa, le partecipazioni alla Marcialonga sono tra le più richieste al mondo in ambito fondistico: «Abbiamo riservato una finestra speciale per l'iscrizione ai concorrenti italiani e, prima ancora, ai nostri affezionati Marcialonghisti di Fiemme e Fassa», afferma il comitato organizzatore. Dopo aver concesso uno spazio importante ai propri valligiani, dunque, tocca a tutti gli altri fondisti nazionali farsi avanti in vista della prossima edizione, prima che l’orda scandinava ed internazionale di innamorati del fondo prenoti in pochissimo tempo tutti i 7.500 posti disponibili per far nuovamente parte della storia degli sci stretti. Iscrizioni fino al 30 marzo alla tariffa speciale di 70 euro.