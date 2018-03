Chissà se Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, quando si sono buttati lungo la pista di PyeongChang per conquistare l’oro ai Giochi paralimpici, sapevano di avere degli spettatori e dei fan d’eccezione.



Non lo sappiamo, ma a noi piace pensare una spinta in più verso quel’oro storico sia arrivata anche dalle ragazze e dai ragazzi della scuola Rosa Bianca di Cavalese, che ha aperto le proprie porte alle 5 del mattino per consentire agli studenti di seguire sul maxischermo la trionfale discesa dei due azzurri in Corea.

Una gioia incontenibile: