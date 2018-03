È oltre ogni più rosea previsione il bilancio della settimana dei campionati italiani di snowboard che hanno visto l’interessante collaborazione organizzativa fra l’Unione Sportiva Monti Pallidi di Moena e lo Sci club altoatesino Olang. Il team del Comitato Trentino, concluse anche le prove di gigante parallelo children, se ne torna a casa con un bottino di ben 21 medaglie. Un risultato davvero strepitoso, che testimonia l’importante lavoro che è stato iniziato in questo anno, come spiega il responsabile di settore Silvio Dondio: «Siamo senza parole per questo risultato. In estate avevamo deciso di partire con un nuovo ciclo, puntando molto sui giovanissimi e inserendoli nella squadra di Comitato e queste medaglie rappresentano la migliore gratificazione possibile. Merito dell’eccellente lavoro dello staff del Comitato coordinato da Elia Detomas, ma pure del lavoro degli sci club che operano sul territorio».

E all’appello mancano ancora i campionati italiani delle discipline freestyle, che sono in programma dal 4 all’8 a Plan de Corones, mentre il 17 e 18 a Piancavallo sono previste le finali di snowboardcross della Triveneto Cup, che assegneranno anche i titoli trentini di specialità. Ecco nel dettaglio le medaglie conquistate dal Trentino nella settimana tricolore dell’Alpe di Lusia e Carezza:



GIGANTE PARALLELO

Sofia Groblechner (Ski Team Altipiani) argento allievi

Octavian Buda (Ski Team Altipiani) argento ragazzi

Lorenzo Vicentini (Ski Team Altipiani) bronzo allievi

Petra Basteri (Us Monti Pallidi) argento aspiranti

Mirko Barcatta (Us Monti Pallidi) bronzo giovani



SLALOM PARALLELO

Petra Basteri (Us Monti Pallidi) argento aspiranti

Mirko Barcatta (Us Mo nti Pall idi) bronzo giovani



BANKED SLALOM

Petra Basteri (Us Monti Pallidi) argento giovani

Petra Basteri (Us Monti Pallidi) argento aspiranti

Syria Stanchina (Scmd Campiglio) oro ragazze

Tommaso Costa (Scmd Campiglio) bronzo ragazzi



SNOWBOARDCROSS

Sofia Groblechner (Ski Team Altipiani) bronzo allieve

Octavian Buda (Ski Team Altipiani) bronzo bronzo ragazzi

Lorenzo Vicentini (Ski Team Altipiani) oro allievi

Mathias Plotegher (Ski Team Altipiani) argento ragazzi

Syria Stanchina (Scmd Campiglio) argento allieve

Caterina Carpano (Ski Team Fassa) oro giovani

Alessandro Canalia (Ski Team Altipiani) oro giovani

Alessandro Canalia (Ski Team Altipiani) oro aspiranti

Petra Basteri (Monti Pallidi) argento asp iranti

Petra Basteri (Monti Pallidi) bronzo giovani