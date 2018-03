Beatrice Sola stacca il pass per la fase internazionale, grazie al secondo posto in rimonta nello slalom speciale allieve andato in scena sulla pista Martinella Nord. Una buona notizia per i colori del Trentino dunque nel Memorial Giovanni Tononi, primo atto della due giorni valida per la selezione delle squadre italiane A e B per la fase internazionale dell’Alpecimbra Fis Children Cup.

La portacolori del Tezenis Ski Team, che vive a Sardagna e studia in Austria, dopo una prima manche un po’ contratta, conclusa con il quinto posto ad 1 secondo e 85 centesimi dalla leader, la valdostana Sophie Mathiou, nella seconda ha attaccato come sa fare e pur commettendo un errore nel tratto finale, è comunque riuscita a stabilire il miglior tempo di manche e recuperare ben quattro posizioni, rimanendo a 86 centesimi dalla dominatrice dello Sci club Pila. Sul terzo gradino del podio, quindi, è salita la friulana Caterina Sinigoi, che ha pagato un ritardo di 1”22 dalla Mathiou.

Nelle altre gare da segnalare la vittoria nello slalom speciale under 16 maschile dell’altoatesino di Valle Casies Jonas Bacher, sui due piemontesi Denni Xhepa e Alessandro Del Bello, con buoni piazzamenti dei trentini, capaci di recuperare posizioni nella seconda manche. Fabian Cincelli dello Ski Team Fassa ha chiuso al quinto posto, seguito da Edoardo D’Amico dell’Agonistica Valrendena (sesto). Nono posto poi per Davide Seppi del Fiemme Ski Team, quindi undicesimo Matteo Vignola del Città di Rovereto.

Doppietta del Veneto nello slalom gigante ragazzi grazie a Lorenzo Salvati e Gaia Viel. Argento per Gregorio Bernardi delle Alpi Occidentali ed Elena Fontull dell’Alto Adige, bronzo per Luigi Graziano delle Alpi Occidentali e Francesca Carolli del Comitato Campano.