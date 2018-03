Sono più di 200 gli scialpinisti iscritti alla ventottesima Ski Alp Lagorai Cima d'Asta, la competizione in programma 4 marzo. Si annuncia una bella sfida tra i giovani trentini con i nazionali Chicco Nicolini, Davide Magnini, Valentino Bacca, decisi a fare bella figura in una gara che ha segnato la storia dello sci alpinismo. Enrico Loss sarà al via e vuole fare bella figura, come il veterano degli atleti, l'altoatesino Manfred Reichegger, che tenterà dopo tre vittorie di fare poker.

Nell'Albo d'oro della manifestazione, organizzata dallo Ski Team Lagorai Tesino, appaiono i nomi degli atleti più forti del panorama mondiale dal 1987 ad e quest'anno, come confermano i tracciatori della sci alpinistica, dopo due in cui la gara si è disputata su un itinerario alternativo localizzato intorno al Passo del Brocon, verrà riproposto lo spettacolare passaggio in vetta alla cima d'Asta, che con i suoi granitici 2.847 metri domina il Tesino e per essere raggiunta richiede passaggi tecnici molto impegnativi, dal canalino con le 50 inversioni alla panoramica cresta, da affrontare con gli sci sullo zaino. Il percorso è in ottime condizioni, dato che la poca neve caduta in queste ore ha reso il paesaggio ancora più suggestivo, ma non ha creato alcun disagio.

Per i concorrenti il via sarà dato dai 1.300 metri di Pra della Regola alle ore 9,00, da raggiungere, sci ai piedi, dal Campeggio di val Malene. ultimi ritocchi al tracciato di gara nella quale si cimenteranno le categorie Senior, Junior, Cadetti e Master, maschili e femminili.