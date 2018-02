La Fiemme Rollerski Cup - Cermis Final Climb torna il 15 e 16 settembre, fra Coppa del Mondo Fis, Guide World Classic Tour e le parentesi dedicate agli amatori.



Il challenge scandinavo lo scorso anno ha portato in Val di Fiemme, in Trentino, fuoriclasse del livello di Anders Aukland, autentica leggenda dello sci di fondo, Ilya Chernousov, protagonista Visma Ski Classics e ultimo vincitore della Marcialonga di Fiemme e Fassa, Sjur Roethe, e il campione olimpico Evgenij Dementiev, Dietmar Noeckler e Justyna Kowalczyk, vincitrice di ben quattro edizioni del Tour de Ski.



La Coppa del Mondo Fis dedicherà agli atleti il sabato due Mass Start in tecnica libera, mentre alla tecnica classica verrà riservata la giornata di domenica.



Domenica la località di Ziano di Fiemme darà anche il via agli skirollisti èlite del Guide World Classic Tour, oltre alle gare di Coppa del Mondo e quella degli amatori, impegnati nelle sfide Long and Short Distance.