Sci alpino al via e prima delusione per gli azzurri ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Nella combinata al Jongseon alpine centre Christof Innerhofer è stato il migliore dell'Italia team e ha concluso la gara al quattordicesimo posto. Peter Fill e Dominik Paris non hanno concluso la prova di slalom. Oro all'austriaco Marcel Hirscher, argento e bronzo ai francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat-Jeandet.