Prime gare e prime speranze azzurre nel week-end olimpico per la velocità su ghiaccio sia in pista lunga che nello short-track.

Inizia oggi il lungo programma del pattinaggio su ghiaccio alle olimpiadi inverali di PyeongChang 2018, che prevede al Ggangneung Oval di 400 metri (pista lunga) ben 14 distanze (e relative medaglie) in 12 giornate di gare (sino a sabato 24 febbraio), e 8 competizioni nel funambolico short-track (sull'anello di 111 metri da percorrere più volte). Prima a scendere in gara sul ghiaccio sarà alle 13.30 in Italia (le 21.30 in Sud Corea) la romana Francesca Lollobrigida (Aeronautica), impegnata sui 3.000 metri femminili ed opposta in sesta batteria alla cinese Jiachen Hao.

Lollobrigida, quarta sui 3.000 m. ai recenti Campionati Europei di Kolomna (Russia), vanta un buon tempo stagionale 4.05.36 ad un solo centesimo dal suo record italiano ottenuto nel 2015 sulla stessa pista di Salt Lake City (Usa), anche se appare difficile per lei avvicinare il podio dove le grandi favorite restano le atlete russe e olandesi accanto alla Ceca Martina Sablikova, che si allena sul ghiaccio altoatesino di Collalbo sul Renon. L'attesa per la squadra azzurra è tutta per la giornata di domani domenica quando alle 8 italiane scatteranno in gara sui 5.000 metri maschili tre azzurri "da podio". Il finanziere pinetano Andrea Giovannini, il poliziotto di Asiago Nicola Tumolero (campione europeo della distanza) ed il vicentino Davide Ghiotto (Cosmo Noale) vantano infatti dei tempi stagionali di assoluto rilievo (6.07.50 per Tumolero e 6.08.80 per Giovannini) e potrebbero puntare al podio, Per le medaglie dovranno vedersela con il campionissimo Sven Kramer (dopo il 6.07.04 ottenuto in coppa del mondo a Calgary ha disertato il circuito mondiale, rifinendo la preparazione sulla pista in altura di Collalbo) il recordman mondiale di 5mila e 10mila il canadese Jan Bloemen (suo il miglior crono stagionale con 6.01.86) ed i promettenti tedeschi Patrick Beckert e Moritz Geisreiter (2° e 4° tempo stagionale).

Per gli azzurri sarà fondamentale essere inseriti in una batteria veloce, poter sfruttare al meglio le caratteristiche dello scorrevole ghiaccio coreano e soprattutto dar vita ad una condotta di gara regolare ed in crescendo. Il programma della velocità in pista lunga proseguirà lunedì con la disputa dei 1.500 femminili (ore 13.30 italiane), dove saranno in gara le azzurre Francesca Lollobrigida e Bettrone (Cosmo Naole), mentre martedì sarà la volta dei 1.500 m. maschili, dove l'Italia potrà schierare al via due atleti (da scegliere tra Giovannini, Tumolero, Malfatti o Bugari). Prima giornata oggi anche per il programma dello short-track dove nel palazzetto dello Gangneung Ice Arena gli azzurri Yuri Confortola e Tommaso Dotti cercheranno un posto nella finale dei 1.500 metri, mentre nella serata coreana (le 12.50 in Italia) la staffetta femminile, tra le 4 azzurre in gara potrebbe essersi anche la rendenese Cecilia Maffei, cercherà di qualificarsi per le finali di martedì 20 febbraio (dalle 19 in Italia). Inizierà invece martedì 14 febbraio il torneo maschile di curling dove la squadra italo-cembrana Joel Retornaz, Amos Mosaner, Daniele Ferrazza, Andrea Pilzer e Simone Gonin sarà impegnata nei primi due match del round-robin contro Canada (ore 1.05) e Svizzera (le 12 in Italia)