"Porca vacca!!!" ha urlato Sofia Goggia appena tagliato il traguardo della discesa 2 di Garmisch vedendo il tabellone che la dava anche questa volta seconda e sempre alle spalle di Lindsey Vonn. Poi l'azzurre non ha saputo trattenere un sorriso di soddisfazione largo così mentre anche Lindsey, sulla poltroncina della leader piazzato al traguardo, esultava per lo scampato pericolo visto che Sofia in due intermedi le era stata davanti. E così anche discesa 2 di Garmisch-Partenkirchen è stata vinta in 1.37.92 dalla campionessa americana che ha battuto Sofia, seconda in 1.38.03, di soli undici centesimi pari ad un distacco di 3 metri e tre centimetri. Solo un pò più del distacco di due centesimi che Sofia aveva subito sabato.

Per Goggia è il 20/o podio in carriera ed il settimo stagionale. L'azzurra ha comunque ora 429 punti ed è sempre al comando della coppa di discesa quando manca ormai solo una gara alla fine stagione Seconda con 406 punti è Lindsey Vonn. Insomma dovranno vedersela ancora una volta loro due Per l'americana è invece l'81/o esimo successo con il record storico di 86 di Ingemar Stenmark a portata di sci. È poi la sua 42 /a vittoria in discesa, la quinta in serie a Garmisch dove ha vinto in tutto 5 volte. "È stato un fine settimana veramente positivo - ha raccontato a fine gara Sofia - ed ho costruito qualcosa di solido in queste discese . Le prossime gare saranno davvero eccitanti. Ho anche lavorato tanto sui materiali e ho uno skimen molto bravo. Ora manca una sola prova per la coppa di discesa ed ho 23 punti di vantaggio su Lindsey. Ma non ci voglio ancora pensare: ora penso solo a sciare a cuor leggero e con la grinta di sempre". E le prossime gare saranno ovviamente quelle olimpiche In Corea una anno fa alle gare preolimpiche Sofia aveva vinto superG e discesa battendo proprio Vonn.

Per l'italia in questa discesa c'è poi la giovane gardenese Nicole Delago buona 10/a in 1.38.93. Poco piu" indietro Nadia Fanchini 12/A in 1.39.27, Johanna Schnarf 17/a in 1.39.55 e Verena Stuffer 27/a in 1.40.09. Ora al coppa del mondo si ferma per le Olimpiadi. SI ripartirà il 3 marzo da Crans Montana con un superG.