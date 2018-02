Dopo aver assegnato i titoli di campione italiano a coppie 2017, incoronando Antonioli-Boscacci al maschile e Valmassoi-De Silvestro al femminile, la Cima d’Asta Skialp torna anche nel 2018 e si appresta a celebrare la 28ª edizione, questa volta presentandosi come gara individuale di Coppa Italia per Senior e Master e come gara nazionale Fisi per le categorie giovanili cadetti e junior. La manifestazione organizzata dallo Ski Team Lagorai, che in passato è stata più volte inserita nei calendari di Coppa del Mondo e di Coppa Europa, verrà riproposta come da tradizione nel primo weekend di marzo: lo start verrà dato alle ore 8,30 di domenica 4, gli atleti in gara si confronteranno ancora una volta lungo i pendii del massiccio omonimo.

Uno degli elementi caratterizzanti della gara, che si svolge nella valle trentina del Tesino, è lo scenario, valorizzato da un percorso tanto impegnativo quanto suggestivo, quest’anno proposto nella sua versione originale. Partenza e arrivo verranno allestiti in Val Malene, rispettivamente ai 1335 metri di località Pra della Regola e ai 1.150 metri di quota del Campeggio di Val Malene. Nel mezzo ci saranno da affrontare quattro salite e altrettante discese, con doppio passaggio alla Bocchetta dei Sassi (2.430 metri), intervallate dallo spettacolare passaggio in cresta ai 2.847 metri di Cima d’Asta. In totale saranno 24 i chilometri di sviluppo del tracciato, che prevede un dislivello positivo di 1.890 metri e due tratti attrezzati, tecnici e selettivi, da affrontare con gli sci in spalla.

Questo per quanto riguarda le categorie assolute, mentre per quelle giovanili saranno allestiti percorsi con difficoltà ridotte, sempre con partenza e arrivo in Val Malene: gli junior maschi si confronteranno su un tracciato di 11 chilometri con 1.115 metri di dislivello positivo, cadetti maschi e femmine e junior donne, invece, su un percorso con uno sviluppo di poco superiore ai 10 chilometri e con un dislivello positivo di 915 metri.

In cabina di regia, nelle vesti di organizzatori, ci saranno i membri del collaudato staff dello Ski Team Lagorai, società che da quest’anno ha avviato lo Ski-Gio Project, dando vita a una squadra agonistica giovanile. Va in questa direzione anche la riproposizione, dopo alcuni anni di assenza, della gara per cadetti e junior.