L'altoatesino Hannes Zingerle ci ha preso gusto a trionfare sull'Alpe Cimbra. Dopo aver vinto la Marangoni Cup 2017, si è ripetuto anche nel primo slalom gigante Fis della 21ª edizione della competizione internazionale organizzata dallo Sci club Città di Rovereto. Il 22enne sciatore del Centro sportivo Carabinieri ha dimostrato di apprezzare in particolar modo il pendio della pista Agonistica, chiudendo la prima manche in terza posizione ed interpretando la seconda frazione con grande determinazione, riuscendo così a scavalcare in classifica il leader di metà gara, il finlandese Samu Torsti e il francese Thibaut Favrot secondo al termine della manche mattutina.

Un successo che vale molto e conferma i progressi tecnici dello sciatore della val Badia anche in previsione dei prossimi appuntamenti che contano e che ha un valore interessante, vista la starting list presente alla Marangoni Cup, con ben 6 atleti che partono nel primo gruppo di Coppa del Mondo, come ad esempio il francese Thomas Fanara, vincitore delle finali di Coppa lo scorso anno e terzo nella gara folgaretana. Zingerle ha chiuso le due manche con il tempo complessivo di 1'57”46, staccando di 66 centesimi il bulgaro Albert Popov, autore del miglior parziale nella seconda manche, mentre Fanara chiude a 80 centesimi.

secondo slalom gigante Fis della Marangoni Cup, sempre sulla pista Agonistica con partenza della prima manche alle ore 9.15 e con ben 150 atleti in gara in rappresentanza di 18 nazioni, che rappresenta un record assoluto per questa competizionie internazionale che ogni anno a anima le piste dell'Alpe Cimbra. Verrà pure assegnata la classifica della combinata fra le due giornate di gara, con in palio pneumatici invernali Marangoni.

