Archiviato il Tour de Ski e la Coppa del Mondo di combinata nordica, la Valle di Fiemme guarda avanti. Così Bruno Felicetti, presidente del comitato organizzatore Nordic Ski e al contempo direttore dell'Apt della Val di Fiemme, traccia un bilancio di quanto fatto ma al contempo si pone obiettivi ambiziosi: «È stato un altro week end di successo - afferma -, anche se prima dell’evento le bizze del tempo ci hanno fatto disperare, poi col gran lavoro dei nostri volontari, sottolineo splendidi, abbiamo risolto tutto ed abbiamo avuto una … pioggia di complimenti. Con le probanti vittorie della Germania e i bei risultati di Austria e Norvegia per la Val di Fiemme è stato un gran goal. La tv tedesca è scesa in massa con mezzi e uomini, le immagini della Val di Fiemme sono state viste in tutto il mondo, ma in particolare in Germania che per la località rappresenta il maggior mercato turistico».

«Non c’è dubbio - prosegue Felicetti - che la nostra pista sia una delle più qualificate al mondo e che la struttura di Predazzo, che ora sarà aggiornata con il K60, è una delle più appezzate in assoluto. Ma non ci accontentiamo. Al prossimo congresso Fis il nostro comitato comincerà i primi approcci per una probabile candidatura per i Mondiali 2027. Dobbiamo rinverdire i nostri buoni rapporti internazionali con le varie federazioni. Ma vogliamo anche dire la nostra sul Tour de Ski. Occorre migliorare il regolamento per avere maggior spettacolo, le defezioni di quest’anno ci hanno penalizzato e poi dopo 12 anni è giusto anche cambiare qualche cosa. La Fis ha garantito che la Val di Fiemme sarà sempre la tappa di chiusura, la Final Climb del Cermis è irripetibile. Ci prepariamo anche a festeggiare la centesima tappa a breve. Dalla nostra, e la Fis lo sa bene, a parte la competenza abbiamo il grande supporto delle istituzioni e della vallata con i propri volontari. Di questi tempi proporre un grande evento senza il supporto dei volontari sarebbe impossibile ed i nostri sono davvero splendidi, e non è piaggeria. Non abbiamo settore che non lavori al top. Ora in Val di Fiemme ci concentreremo sul Trofeo Skiri e sulla Marcialonga con i quali si interagisce da sempre, poi ci saranno anche altri eventi di intrattenimento, come comitato ritorneremo attivi a settembre con la finale di Coppa del Mondo di skiroll, ancora sul Cermis, e con una serie di gare internazionali aperte anche agli amatori che sono il nostro obbiettivo».