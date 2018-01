Federica Brignone in 1.09.80 ha vinto il SuperG di cdm di Bad Kleinkirchheim. Per la 27enne azzurra è il secondo successo stagionale dopo quello nel gigante di Lienz ed il 7° in carriera con complessivi 21° podi oltre all’argento mondiale di Garmisch 2011.

Brignone ha preceduto la svizzera Lara Gut 2ª in 1.09.98 e l’austriaca Cornelia Huetter 3ª in 1.10.26.

Per l’Italia ci sono poi Nadia Fanchini 5ª in 1.10.78 , Sofia Goggia al momento 9ª in 1.11.29 e vittima di un paio di errori, Johanna Schnarf 11ª in 1.11.51. Più indietro Anna Hofer in 1.12.15 mentre è uscita Nicol Delago.

Domani è in programma la discesa sulla stessa pista intitolata al leggendario velocista locale Franz Klammer. Alla fine del superG, le atlete saranno impegnate in una prova cronometrata sulla parte finale della pista che ieri era impraticabile ed anche stamani ha avuto problemi durante il Superg. Se la prova non fosse possibile oggi, allora si terrà domani prima della gara.