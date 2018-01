Nuova vittoria - la 41/a in carriera, quinta di fila del 2018 - per la campionessa Usa Mikaela Shiffrin nello slalom speciale notturno di coppa del mondo di sci alpino femminile di Flachau. Con il tempo di 1.50.86, dopo aver chiuso seconda la prima manche, la 22enne fuoriclasse ha tenuto ben distanziate l’austriaca Bernadette Schild (1.51.80) e la svedese Frida Hansdotter (1.52.29).

Per l’Italia c’è la trentina Chiara Costazza sesta in 1.53.66 dopo aver chiuso 13/a la prima discesa. In classifica c’è poi solo Irene Curtoni 13/a in 1.54.29, che pure era sesta dopo la prima manche, mentre è finita fuori Manuela Moelgg.