Ancora una bella prova di Francesco De Fabiani nella 15 km mass start a tecnica classica in Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski, che si concluderà domani con la storica Final Climb. De Fabiani si è tenuto vicino al gruppo di testa e ha chiuso in settima posizione la tappa, vinta da Alexey Poltoranin su Andrey Larkov e Alex Harvey. Con il settimo tempo odierno, De Fabiani recupera posizioni nella generale e sale all'11° posto con un ritardo di poco più di 3 minuti dal leader, lo svizzero Dario Cologna, oggi quarto. Il primierotto Giandomenico Salvadori è 26° nella generale (e 34° di giornata), mentre Dietmar Noeckler, con il 21° posto odierno, si piazza al 29° generale. Tiene il giovane Mirco Bertolina che è 45° in totale.

Fra le donne la vittoria di giornata va a Heidi Weng, davanti a Krista Parmakoski e a Teresa Stadlober, ma con il quinto posto mantiene inalterata la sua leadership la norvegese Ingvild Oestberg, che però ha solo 1"8 sulla stessa Weng. Buon 15° posto per l'unica azzurra rimasta in lizza, Elisa Brocard, che vale la 14ª posizione nella generale a poco più di 5 minuti e mezzo dalla prima.

Domani il Tour de ski si conclude con la Final Climb, la salita del Cermis sempre ricca di emozioni, che assegnerà il titolo del Tour 2018.