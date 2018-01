Si è chiusa con un ottavo posto l’esperienza della selezione trentina al torneo di hockey su ghiaccio «Arge Alp», che si è svolto a Füssen, in Baviera, dal 26 al 29 dicembre. I ragazzi allenati da Andrea Valcanover e Luca Giacomuzzi, tutti delle annate 2004 e 2005, hanno affrontato al solito, dapprima il girone di qualificazione e poi la finale di competenza, disputando così cinque partite, che, al di là dei risultati, hanno offerto loro l’opportunità di confrontarsi con scuole tecniche di livello molto alto.

Il torneo è cominciato con la sfida alla fortissima selezione austriaca della Carinzia, che si è imposta per 11-0, mostrando un livello di gioco nettamente superiore a quello dei trentini, che si sono riscattati nella stessa giornata, superando il cantone dei Grigioni per 7-3. Il giorno successivo si è aperto con il ko per 5-2 contro il cantone San Gallo, un match rimasto in equilibrio (1-1) fino a metà del terzo tempo, poi sbloccato da due reti ravvicinate degli svizzeri. Ultimo impegno del girone A quello proibitivo contro i padroni di casa della Baviera, impostisi per 13-0, anche grazie al fatto che il Trentino ha giocato per buona parte del match in inferiorità numerica. L’avventura si è chiusa giovedì 28 con la finalina per il settimo posto contro il Voralberg, vinta dagli austriaci per 8-2 nonostante il vantaggio marcato dai biancoviola al termine del primo tempo.

La classifica finale vede davanti a tutti l’Alto Adige, capace di superare in finale la Baviera per 4-1, terzo il cantone Ticino, quarto il cantone San Gallo, quinta Carinzia, sesto Baden Württemberg, settimo Voralberg, ottavo il Trentino, nono il cantone Grigioni e ultimo il Tirolo.

Questo l’organico portato in Baviera.

Portieri: Daniele Lino Zanella (Hc val di Sole) e Michele Gueresi (HC Trento).

Difensori: Samuel Barbolini e Elia Bonelli (Val di Fiemme Jth), Elisa Innocenti e Ivan Riganti (Hc Trento), Emiliano Valentini (Hc Val di Non), Nicolò Vicentini (Asdh Pergine), Stefano Talmon (Falcon Fassa).

Attaccanti: Davide Delegeanu (Asdh Pergine), Samuele Parisi, Damiano Flessati e Pietro Gasperetti (Hc Trento), Matteo De Baldo, Erik Laner e Gioele Lazzeri (Val di Fiemme Jth), Gabriele Piechenstein (Hc Val di Non), Kevin Penasa (Hc Val di Sole), Francesco Pezzei (Falcon Fassa), Thomas Pisetta (HC Piné).

Allenatori: Andrea Valcanover e Luca Giacomuzzi.