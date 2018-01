Se per l’Italia il 2017 era finito in gloria con le vittorie di Dominik Paris e Federica Brignone, il 2018 è cominciato nel peggiore dei modi. Gli azzurri sono infatti finiti a picco nello slalom parallelo di Capodanno, una gara avvolta dalla nebbia alle porte di Oslo, ai piedi del leggendario trampolino di Holmekollen.

Tutti i quattro azzurri - due uomini e due donne ammessi tra i 16 che hanno partecipato alle rispettive gare - sono stati infatti eliminati già al primo turno. Si tratta di Chiara Costazza ed Irene Curtoni, Manfred Moelgg e Stefan Gross. Lo svedese Andre Myher si è invece imposto nella gara uomini davanti all’austriaco Michael Matt ed al tedesco Linus Strasser. La solita americana Mikaela Shiffrin - 37/o successo in cdm a soli 22 anni - ha invece vinto il parallelo donne davanti alle svizzere Wendy Holdener e Melanie Meillard.

Il risultato azzurro conferma la quasi estraneità - con qualche eccezione più unica che rara come il terzo posto di Irene Curtoni nel parallelo di una decina di giorni fa a Courchevel - dell’Italia ad una disciplina che ha comunque bisogno di una certa preparazione specifica. Correre a pochi metri dal tuo rivale che ti è a fianco non è affatto semplice mentre l’apertura delle porte di ferro alla partenza ha bisogno di tempismi specifici. La spiegazione dello scarso rendimento azzurro è probabilmente legata al fatto che questo tipo di gara è al momento ancora poco presente in coppa del mondo dove però dà gli stessi punti di un normale slalom. E neppure si tratta di specialità iridata e di Olimpiadi dove è comunque presente nella formula a squadre per nazioni.

Resta ad Oslo, se si vuole, il conforto per gli azzurri che sono stati eliminati a sorpresa, ma nel turno successivo al loro , anche i due assi dallo slalom speciale e cioè l’austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen La prossima tappa di coppa del mondo sarà lo slalom speciale pomeridiano di Zagabria, in Croazia. Mercoledì gara donne e giovedì gara uomini su un pista che i passato ha riservato buoni risultati ai ragazzi azzurri con vittorie di Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli.