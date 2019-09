Doppietta Ferrari nel Gran premio di Singapore, valido per il Mondiale di F1: il tedesco Sebastian Vettel è tornato al successo, precedendo sul traguardo il compagno monegasco Charles Leclerc, reduce dalla doppia vittoria in Belgio e a Monza.

Per la scuderia di Maranello è il terzo trionfo consecutivo nel Mondiale piloti. Sul gradino più basso del podio l’olandese Max Verstappen, quarto il britannico Lewis Hamilton.

«L’inizio della stagione è stato difficile, congratulazioni al team e ringrazio i tifosi, perché nelle ultime settimane non sono stato al meglio di me stesso, ma è stato bellissimo ricevere messaggi da tante persone che raccontavano i propri momenti difficili. Pensavo di essere in anticipo per il cambio gomme e invece è andata bene». Così Sebastian Vettel, a Sky, dopo la vittoria nel Gp di Singapore.

«Ero sorpreso nel giro successivo a trovarmi davanti, ma sono riuscito a controllare tutto. Però, la strategia ha funzionato», conclude.

Un po’ deluso Leclerc che era partito in pole position: «È sempre difficile perdere una vittoria, ma sono contento per la doppietta della Ferrari, è la prima della stagione. Sono deluso un pò, chiunque lo sarebbe, ma contento per il team. Aspettiamo, ma possiamo essere ottimisti, per il passo-gara e per come vanno le cose. La strategia dei pit-stop era stata fissata prima della gara, io mi sono attenuto ai piani».