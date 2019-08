Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio d’Austria, classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha preceduto il campione del mondo spagnolo Marc Marquez, infilandolo all’ultima curva, mentre va sul podio anche la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo.



Quarto Valentino Rossi su Yamaha.



«Anche e me sembrava impossibile il sorpasso all’ultima curva. Quando sono arrivato a quel punto non pensavo di riuscirci ma era l’ultima curva e ci dovevo provare: ho fatto qualcosa di pazzo e ha funzionato».

Questa la gioia di Andrea Dovizioso al termine del Gran Premio.



«Se fossi andato troppo lungo - ha spiegato l’italiano della Ducati - sarei arrivato comunque secondo. Avevo buone sensazioni e mi sentivo molto forte in quel momento. In passato ci ho pensato un po’ troppo, stavolta invece no».