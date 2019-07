Domani, in piazza Dante dalle 13 alle 19, iniziano le verifiche tecnico sportive della 69ª edizione della Trento - Bondone, organizzata dalla Scuderia Trentina. Quest'anno è stato bruciato ogni record, quando all'organizzazione sono pervenute ben 309 domande d'iscrizione. È il fascino di questa cronoscalata conosciuta in tutta Europa. Amata, temuta, rispettata. Da Montevideo a Vason, dopo 17,300 chilometri ed un dislivello di 1350 metri. Oltre 40 tornanti ed un susseguirsi di curve da affrontare sia con marce alte ed altre con marce basse. Sono 229 le vetture iscritte in categoria moderne, dove 51 sono i piloti trentini al via. Christian Merli si presenta quest'anno con sette vittorie in sette gare, cinque nell'Europeo e due nel Tricolore. Ma quando s'avvicina la corsa trentina Simone Faggioli torna ad essere il papabile.

Qui ha vinto nove volte come Mauro Nesti. Non solo, ma detiene il record del tracciato in 9'00"52. Riuscirà ad abbattere il muro dei nove minuti? Gli occhi di tutti sono puntati sui due. Il campione di Fiavè, domani, proverà le nuove coperture Avon e poi si vedrà. Tra l'altro tutti a consultare i vari siti meteo, nella speranza non piova. Ma l'outsider c'è sempre. Denny Zardo , Fabien Bouduban con le Norma M20 FC e Michele Fattorini e Christoph Lampert al volante dell'Osella Fa 30. Tra i driver di casa, come già riportato, c'è Diego Degasperi , mentre Gino Pedrotti sale con la sua Formula Renault 2000. In E2 SC gareggia Luca Mazzalai con l'Osella preceduto allo start dall'attore Ettore Bassi al volante dell'Osella JRB 1600. Thomas Pedrini affronta il tracciato con la Radical 1400 ed in Gruppo CN ritroviamo Thomas Pichler con la Ligier JS 51. Il pilota di Ravina nel 2010 si classificò 5° assoluto con la Formula Master.

Scorriamo l'elenco iscritti dove c'è Mario Conci e la sua Sanetti Sport 1600 che lotterà con Walter Gottardi in gara con la Gi.Pi Sport. Silvio Longhi è nel Gruppo E2 SH con la Ford Escort Cosworth 4 x 4. Nelle GT, lo spettacolo è garantito da Giuseppe Ghezzi e Marco Cristoforetti e le loro Porsche 997 GT3 3 preparate Autorlando. Identico gruppo per Dario Baruchelli alla partenza con l'impegnativa Lamborghini Huracàn. In E1 Italia si danno battaglia Nicola e Claudio Zucol con Ivano Piccoli . Tutti su BMW 3000. Stesso Gruppo, ma cilindrata due litri per Manuel Morocutti con la Clio, ma da seguire il duello tre Fabrizio Ferrari e Pietro De Tisi con le Peugeot 207 S2000.

Lo spettacolare Tiziano Nones entusiasmerà con i suoi traversi e la sua Ford Fiesta RS WRC. In Gruppo A esordio assoluto per il diciottenne Roberto Daprà , figlio di Matteo, con la Rover MG 2000. C'è poi Maurizio Pioner , A1600, che scatta da Montevideo con l'Opel Adam. Sempre in Gruppo A troviamo Roberto Parisi con la Clio S1600, Matteo Pintarelli con la Peugeot 208, Thomas Moser al via con la 208 VTI ed il rallysta Roberto Pellè in gara con la Suzuki Ignis S1600. Gruppo Produzione E con Mirco Lozzer su Clio Due Litri, Giorgio Marzari che scatta con la Peugeot 306 S16 GTI, mentre Alfonso Dalsass guida la Citroen Saxo 1600. Graziano Nardelli siede sulla Peugeot 106 e Paolo Gilli con la Citroen Saxo. Ma il Gruppo è folto e vede Renato Paissan e Andrea Briani partire con le 106 con invece Angelo Giovannini pilotare la 106 in classe 1,400. Il Gruppo N schiera l'ottimo Dennys Adami con la BMW, la pluricampionessa Gabriella Pedroni con la Mitsu ed Antonino Migliuolo con identica vettura.

Massimo Pagano punta a Vason con la Suzuki Swift 1600. Nell'affollato Gruppo ProdS è iscritto Marco Cappello con la sua Honda Civic Type R 2000, così come Michele Brida al via con la Clio Williams, Stefano Camera in corsa con l'Opel Astra GSI e Andrea Scoz in Clio. Tra le 1600 David Anesi corre in Peugeot 106 come Andrea Cristoforetti , Stefano e Valentino Morelli .

Quindi il Gruppo Racing Start dov'è in elenco Rino Lunelli con la Mini Cooper S e Gabriele Morelli con la 1000 Turbo Suzuki Swift. Nel Gruppo RS aspirate troviamo Fulvio Bolfelli in corsa verso Vason con la Clio RS Due Litri, mentre Francesco Cappello , papà di Marco, con la 106 Rallye 1600. Non manca Carlo Volpi , trentino residente in Thailandia, pronto ad affrontare i tornati del Bondone con la Mini Cooper JCW ed Angelo Martucci , tra i primi a partire, con la sua 106 Rally 1400. Sabato le prove iniziano alle nove con chiusura del tracciato un'ora prima, mentre domenica percorso chiuso alle nove ed inizio manifestazione un'ora dopo. Sarà possibile seguire la diretta della corsa in streaming su www.trentobondone.it I biglietti possono essere acquistati anche on line con sconto di 3 euro.