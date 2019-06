Charles Leclerc conquista la pole position del Gp d’Austria di F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso le qualifiche in 1’03’’003 davanti alla Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton e alla Red Bull di Max Verstappen. Quarta l’altra Mercedes di Bottas.



Leclerc velocissimo conquista la seconda pole position della stagione, ma non riesce a gioirne completamente per i problemi avuti dal compagno di team Sebastiab Vettel, fermato dopo il Q2 per problemi alla sua Ferrari e quindi qualificato decimo, senza tempo.



Al fianco del monegasco si schiererà Lewis Hamilton, a due decimi e mezzo. Ma il campione del mondo e leader della classifica piloti dovrà essere ascoltato dai commissari per un possibile impedimento ai danni di Kimi Raikkonen nel corso del Q1.



Ad aprire la seconda fila la Red Bull di Max Verstappen; quindi l’altra Mercedes di Vallteri Bottas. Quinto tempo per Kevin Magnussen con la Haas motorizzata Ferrari. Ma il danese scalerà in decima per una penalizzazione dovuta alla sostituzione del cambio, con Vettel che quindi partirà nono e dal lato pulito della pista. Sesto tempo per Lando Norris con la Mclaren; quindi le due Alfa Romeo di Raikkonen e Govinazzi. Nono tempo per Pierre Gasly con l’altra Red Bull.



«La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche, abbiamo fatto qualche cambio ed è andata bene. Ho guidato al limite e sono contento di aver riportato la Ferrari in pole». Così Charles Leclerc, miglior tempo in qualifica del Gp d’Austria di F1, in programma domani. «Per quello che abbiamo testato siamo contenti della scelta fatta con le gomme - ha aggiunto il monegasco - vediamo poi domani, ci sarà caldo dentro l’abitacolo, ma sarà molto caldo anche per la macchina e speriamo di fare un buon risultato», conclude Leclerc che subito dopo aver tagliato il traguardo e preso la pole ha mandato via radio anche un pensiero allo sfortunato compagno di squadra Vettel («Mi dispiace per la squadra e per quanto accaduto a Seb») che non ha potuto prendere parte alla Q3 per un problema alla sua monoposto.



Lewis Hamilton, al momento «sotto investigazione» da parte dei giudici, dovrebbe scattare domani dalla seconda posizione, alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc, nel Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1.



Il britannico della Mercedes, però, non ha perso il sorriso degli ultimi giorni. «Congratulazioni a Leclerc: fino a ora, è stato grandioso per tutto il weekend. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà. Sono riuscito, nonostante tutto, a fare un buon giro alla fine: sarà bello vedere domani tre macchine diverse nelle prime tre posizioni di partenza. Sono contento di porter gareggiare con giovani talentuosi come Leclerc e Verstappen», ha dichiarato il campione del mondo in carica.