Il britannico e campione in carica della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position, domani, nel Gran Premio di Francia, ottava prova (su 21) del Mondiale di Formula 1 che si disputerà domani sul circuito di Le Castellet (5.842 metri, 53 giri per un totale di 309,626 chilometri).



Con il crono di 1’28’’319, il leader della classifica generale precede il finlandese e compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo a 0’’286.



Terza piazza per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0’’646), seconda fila completata dall’olandese della Red Bull Max Verstappen (+1’’090). Il britannico Lando Norris e lo spagnolo Carlos Sainz, entrambi su McLaren, chiudono in terza fila, settimo il tedesco della Rossa Sebastian Vettel, appena davanti all’australiano Daniel Rucciardo (Renault). Chiudono la top ten il francese Pierre Gasly (Red Bull) e l’italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).