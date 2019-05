Hamilton su Mercedes ha vinto il Gp di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo. Seconda la Ferrari di Vettel, terza l'altra mercedes di Bottas quarto Verstappen (pur giunto in pista secondo ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità). Quinta posizione nel Gran Premio di Montecarlo per la Red Bull di Pierre Gasly davanti alla McLaren di Carlos Sainz e alla Toro Rosso di Daniil Kvyat. Ottava l'altra Toro Rosso di Alexander Albion che ha preceduto la Renault di Daniel Ricciardo e la Haas di Romain Grosjean. Chiude in diciannovesima posizione la Alfa Romeo Racing di Antonio Giovinazzi, mentre è diciassettesima l'altra Alfa di Kimi Raikkonen.

Vettel, risultato è eccezionale per me e per team - ''Questo risultato è eccezionale per me e per il team ma sappiamo che c'è tantissimo lavoro da fare. Oggi dobbiamo congratularci con i vincitori e con Lewis''. Sebastian Vettel appare molto soddisfatto della seconda posizione raccolta nel Gran Premio di Monaco e allo stesso tempo emula Hamilton ricordando Niki Lauda morto nella notte tra lunedì e martedì scorso. ''Niki sarebbe contento, è stata un'icona. I miei pensieri sono per lui e per la sua famiglia". "Questa - afferma Vettel - è stata una gara difficile da gestire. Qui può succedere sempre di tutto e in effetti oggi qualcosa è successo. Pensavamo di aver fatto una buona sosta ma quella di Max è stata incredibile. L'ho visto ruota a ruota in pit con Valtteri e ho pensato ci fosse un'opportunità per me. Abbiamo sfruttato l'occasione a svantaggio di Valtteri. Poi abbiamo mantenuto la posizione cercando di restare nel range di Max mettendo pressione. Poi ho iniziato a soffrire un po' con le gomme posteriori, anche se non credo avessimo usura. Max e Lewis hanno fatto più fatica a gestire le gomme rispetto a noi ma comunque la situazione era complicata''.

LA CRONACA

Al giro n.40 la situazione sembra congelata. La pioggia, sottile, continua a cadere, e team e piloti sembra aspettare il da fare. In testa c'è solidamente Hamilton tallonato da Verstappen (che però ha 5 secondi di penalità). Seguono Vettel (di fatti secondo) che ha distanziato Bottas.

Questa la situazione dopo 25 giri. Primo Hamilton, Vettel è secondo - perchè Verstappen è stato penalizzato di 5 secondi - e Bottas terzo

La Red Bull di Verstappen è stata penalizzata per aver superato in pit-lane la Mercedes di Valtteri Bottas

La Ferrari di Leclerc di nuovo ai box al 19esimo giro. Il monegasco è costretto a ritirarsi

Intanto sul circuito comincia a piovere

Al 13esimo giro entra la SAFETY CAR perchè la pista è piena di detriti.

Al 12esimo giro pist stop per Bottas, Verstappen e Vettel. All'uscita Verstappen e Bottas si toccano

A inizio gara Leclerc a tutta birra cerca di risalire posizioni. Al nono giro attacca Hulkenberg ma i due si toccano e il ferrarista buca la posteriore destra ed è costretto a rientrare ai box e torna in pista doppiato

Partenza regolare nel Gran Premio di Monaco. La Mercedes di Lewis Hamilton che era in pole position è scattata in testa davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen. Mantiene la posizione in griglia la Ferrari di Sebastian Vettel (quarta), mentre la Rossa di Charles Leclerc guadagna una posizione al via (è quattordicesimo).