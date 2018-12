Con Lewis Hamilton alla guida, la Ferrari quest’anno «penso che avrebbe vinto il Mondiale». A pensarla così è l’ex presidente della casa di Maranello, Luca di Montezemolo al Gr Parlamento. «Io credo che quest’anno Hamilton ha fatto la differenza, ha fatto la più bella stagione da quando corre - ha detto Montezemolo, 23 anni con la Rossa, otto Mondiali costruttori e sei titoli piloti - Anche lui è un ragazzo che ha i suoi momenti di debolezza e va un po’ in crisi, però io credo senz’altro che l’Hamilton di quest’anno con la Ferrari avrebbe vinto: e non lo dico per sminuire Vettel, ma Hamilton quest’anno è stato veramente straordinario, anche se Vettel ha tutte le capacità di potersi rifare con una macchina competitiva».

«La Ferrari che esce da questo Mondiale - ha aggiunto l’ex capo di Maranello - è molto diversa da quella che io ho lasciato nell’ottobre 2014, diversa negli uomini e forse anche un pò nella mentalità, ma questo fa parte del gioco. Una Ferrari che ha rincorso il Mondiale negli ultimi quattro anni e in certi momenti si aveva la sensazione di avere finalmente una Ferrari in condizione di vincere, purtroppo questo non è avvenuto e già due-tre gare prima della fine del Mondiale matematicamente non è stato possibile. Parlavo ieri giusto con Todt e ricordavamo che anche nei primissimi anni Michael fece degli errori. Vettel ha fatto degli errori forse decisivi per il Mondiale, anzi tolgo il forse, però bisogna fare di tutto per tenerlo carico, perchè è un pilota di primissimo ordine. Adesso vive un normale momento di frustrazione non avendo vinto il mondiale in questi anni. Adesso è arrivato un ragazzo giovane e bravo come Leclerc. È un pilota che mi ha impressionato, un pilota che può avere un grande futuro, ma guidare la Ferrari, con la pressione che porta il dover vincere, è diverso dall’arrivare sesto con la Sauber», chiude Montezemolo che alla domanda su un possibile ritorno in F1 risponde con un laconico «le possibilità sono meno di zero».