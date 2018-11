«Ho tante altre sfide da portare avanti. Rientro in Formula 1 fra un paio d’anni? Non è una cosa alla quale sto pensando in questo momento».

Così, in un’intervista rilasciata a Espn, il pilota spagnolo Fernando Alonso, che ha negato dunque di ipotizzare un ritorno nel Circus nel 2021.

«Ho lasciato non per un problema di risultati ma per altre ragioni. Mi spiace che la gente pensi questo. Come ho già detto lascio perchè ho sfide più grandi da affrontare, fuori dalla Formula 1. Non è perchè non sto vincendo: avrei potuto firmare per uno dei due, tre migliori team in circolazione per la prossima stagione», ha spiegato il pilota asturiano.

«Se avessi fatto solo 5 o 6 anni in Formula 1 avrei agito diversamente. Dopo 17 anni e dopo aver vinto tutto, però, credo che sia arrivato il momento giusto per lasciare il Circus. Sono andato alla Ferrari nel 2009. Il team non era molto competitivo: presi questa decisione perché ogni pilota sogna di guidare la Ferrari. E me la sono passata bene, perché per molti campionati ho lottato per il titolo iridato sino all’ultima gara», ha concluso Alonso.