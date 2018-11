Il poleman dell’ultima gara stagionale della MotoGP, il GP di Valencia, arriva dalla Q1. Maverick Viñales, infatti, entra nella decisiva manche per disegnare la griglia di partenza, passando attraverso la prima, così come Andrea Iannone.



Chi resta fuori dalle prime posizioni è il suo compagno di team, Valentino Rossi che fallisce il passaggio alla Q2 e partirà dalla sesta fila con il sedicesimo tempo. È stata una qualifica ricca di colpi di scena. A parte il «Dottore» fuori dai giochi, c’è la rovinosa caduta di Marc Marquez che si fa male alla spalla, ma che dopo le cure dei medici della Clinica Mobile, riesce a tornare in pista, acciuffando la seconda fila con il quinto tempo.



Protagonisti per il giro più veloce, quindi, diventano altri.

Primo fra tutti lo spagnolo della Movistar Yamaha. Vinales riesce ad infilare un giro pulito e sul cronometro si stampa il miglior tempo di 1’31’’312. Per lui un ritorno in pole davanti al pubblico di casa, visto che l’ultima risale alla gara di Aragon dell’anno passato.



Sotto un cielo plumbeo, viene fuori una lotta serratissima che, alla fine vedrà sei marchi diversi ad occupare le prime otto posizioni e tutte racchiuse in poco più di tre decimi. Dopo aver rimendiato due cadute nelle prove libere, grande protagonista è stato anche Alex Rins. Davanti alla propria gente, il pilota della Suzuki Ecstar conquista la seconda piazzola in griglia, risultando più veloce anche di Andrea Dovizioso e della sua Ducati uffuciale.



Ad aprire la seconda fila, invece, la GP18 del Pramac Racing di Danilo Petrucci. Il pilota ternano precede Marc Marquez e la sua Hrc Honda. Non sono le migliori qualifiche per il campione del mondo. È velocissimo ma cade alla curva 4. Accusa un brutto colpo alla spalla, ma dopo pochi minuti è ancora in sella cercando la pole che però oggi non è alla sua portata.



Ottimo risultato per Pol Espargaro e la RC16 del team Red Bull

KTM, sesto e vicino ai più veloci. Settimo è Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar); mentre Dani Pedrosa (Repsol Honda) inizierà la sua ultima gara dalla nona piazza. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) e Jorge Lorenzo (Ducati Team) invece sono rispettivamente in sesta e settima fila.