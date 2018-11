Dopo la forte pioggia del sabato su Sepang, che ha costretto gli organizzatori a ritardare il via delle qualifiche MotoGp per impraticabilità della pista, sono cambiati gli orari di domani delle gare di tutte e tre le categorie, anticipate di due ore nella speranza di evitare gli acquazzoni pomeridiani che investono la Malesia in questa stagione. Questi gli orari italiani aggiornati: gara Moto3 alle 3; gara Moto2 alle 4.20; gara MotoGp alle 6.

Ma ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Malesia, 18ª prova stagionale del Mondiale MotoGp, in programma domani sul circuito di Sepang (20 giri per un totale di 110,86 chilometri), dopo la penalizzazione inflitta a Marquez:

1a fila

1. Johann Zarco (Fra) Yamaha 2'12"709

alla media di 150,365 Km/h

2. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 2'13"009

3. Andrea Iannone (Ita) Suzuki 2'13"097

2a fila

4. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 2'13"183

5. Jack Miller (Aus) Ducati 2'12"274

6. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 2'13"413

3a fila

7. Marc Marquez* (Esp) Honda 2'12"161

8. Alex Rins (Esp) Suzuki 2'13"463

9. Alvaro Bautista (Esp) Ducati 2'14"185

4a fila

10. Dani Pedrosa (Esp) Honda 2'14"443

11. Maverick Vinales (Esp) Yamaha 2'14"856

12. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 2'15"340

* penalizzato di sei posti in griglia