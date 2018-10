Aria di novità in questo finale di 2018 per Devis Ravanelli, che si presenterà al via della 37ª edizione del Trofeo ACI Como, ultimo round del Campionato Italiano WRC. Il pilota di Bedollo arriva da un Rally San Martino di Castrozza, gara di casa, decisamente travagliato e che si è rivelato, nonostante il secondo posto finale in classe A7, ben sotto le aspettative della vigilia. Il desiderio di togliersi l'amaro in bocca, unita alla voglia di provare a confrontarsi in un palcoscenico del tutto inedito, ha spinto il portacolori di Pintarally Motorsport verso le rive del lago di Como. Dalla stessa lunghezza d'onda, il cercare sempre nuovi stimoli e nuove sfide, è nata l'opportunità del cambio di casacca, pur restando sempre fedele all'intramontabile Renault Clio Williams gruppo A.

All'ultimo atto del CIWRC 2018 sarà il team Vsport a mettere a disposizione una francesina da rally al pilota trentino, il quale sarà nuovamente affiancato, alle note, da Elsa Dal Dosso: «Il San Martino di Castrozza è stato abbastanza problematico– racconta Ravanelli – e, dopo il ritiro dello scorso anno, ci aspettavamo di ottenere un buon risultato. Purtroppo vari problemi tecnici hanno rallentato il nostro passo. Il secondo di classe proprio non ci ha gratificato. Questo ci ha spinto con maggiore vigore verso il Como, evento che non abbiamo mai affrontato. Dopo tanti anni vissuti, ovviamente, nella gara di casa, assieme a qualche uscita al Marca, ci piaceva l'idea di confrontarci in un contesto del tutto inedito. Eccoci qua pronti. Saremo, per la prima volta, sulla Clio del team Vsport. Ci sono stati consigliati, in primis, dalla scuderia Pintarally Motorsport ma anche da tanti amici che hanno avuto il piacere di correre con questa squadra. L'unica nota dolente? Che siamo gli unici in classe. Davvero un peccato».