Inizia una nuova era nel mondo delle due ruote e la Gresini Racing non poteva mancare a questo appuntamento con il futuro: a Trento , al Palazzo delle Albere, è stato presentato il nuovo progetto MotoE che conterà anche di una partnership con il Trentino.



Questa nuova World Cup, che affiancherà le categorie del mondiale MotoGP, sarà caratterizzata da motociclette in grado di generare quantità minime di rumore e zero emissioni gassose, senza contare sul fatto che l’energia immagazzinata nelle batterie proviene interamente da sorgenti rinnovabili.



Una sfida all’insegna della tecnologia e con un occhio di riguardo alla eco-sostenibilità che coincide perfettamente con gli obiettivi di Trentino, da tempo impegnato in azioni green a livello di mobilità, turismo e marketing internazionale, e che il neonato Team Trentino Gresini MotoE affronterà nella prossima stagione insieme a Matteo Ferrari, primo pilota confermato.



Già Campione europeo Moto3 nel 2012, tante presenze nel mondiale e attualmente nella categoria superbike del CIV, il pilota Matteo Ferrari è il classico giovane di affidamento su cui Fausto Gresini punta con decisione. Con un calendario che prevederà 5 tappe europee che coincideranno con il Campionato del Mondo MotoGP (Jerez de la Frontera – 5 maggio/Le Mans – 19 maggio/Sachsenring – 7 luglio/Spielberg – 11 agosto/Misano – 15 settembre) e il primo shakedown a Jerez de la Frontera in programma dal 23 al 25 novembre, l’avventura MotoE del Team Trentino Gresini è già pronta a partire, in attesa che venga annunciato anche il secondo pilota che affiancherà Ferrari.