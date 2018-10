Solo 11 millesimi dividono la pole di Marc Marquez (1’30”088) dal secondo posto di Valentino Rossi sul circuito di Buriram (Thailandia). Al termine delle qualifiche della MotoGp il terzo tempo è quello di Andrea Dovizioso. Quarto partirà Maverick Vinales, seguito da Cal Crutchlow e Andrea Iannone.

«Essere alla 50ª pole è importante ma è ancora più importante averla conquistata qui. Non ci aspettavamo di passare dal Q1 ma abbiamo avuto qualche problema nelle FP3, è il rischio di lavorare per la gara. Alla fine abbiamo fatto un Q1 più veloce del Q2, mi sentivo forte sulla moto». Marc Marquez festeggia la pole ottenuta in Thailandia e guarda con fiducia a domani (ore 9, diretta Sky MotoGp Hd): «Vediamo, mancano ancora 2-3 cose che non mi piacciono al 100%».