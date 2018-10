«Dopo così tante gare in Europa, è ora di andare in Thailandia. Abbiamo fatto un test pre-stagionale a febbraio e Buriram non è uno dei miei circuiti preferiti, però sarà un altro weekend importante per migliorare la nostra moto e una buona occasione per incontrare i fan asiatici, che sono molto appassionati di MotoGP».

Valentino Rossi si attende un altro fine settimana non facile con la sua Yamaha al Gp di Thailandia. «Come sempre, faremo del nostro meglio per fare un buon fine settimana di gara - sottolinea il “Dottore”, in corsa per il secondo posto nella classifica iridata - Il mio obiettivo è tornare a lottare per il podio e ottenere buoni risultati oltreoceano».

«Il Gran Premio d’Aragona è stato sinceramente un GP da dimenticare - sottolinea l’altro centauro della Yamaha, lo spagnolo Maverick Vinales - Ora voglio solo guardare avanti e concentrarmi al massimo per finire la stagione nella migliore posizione possibile. Inizieremo il tour in Asia andando prima in Thailandia».

«Il circuito è molto impegnativo a causa delle alte temperature ma sono molto felice di correre lì perchè sarà la prima volta che gareggeremo a Buriram. Siamo stati lì durante il test di pre-campionato ma non siamo andati molto veloci, perchè stavamo ancora cercando il set-up giusto della moto. Arriveremo con grandi aspettative - conclude Vinales - vogliamo migliorare giorno dopo giorno».