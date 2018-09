Doppietta Mercedes al gran premio di F1 di Russia. Vince Lewis Hamilton (70° successo in carriera), davanti al compagno Valtteri Bottas. Terzo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, quarto l’altro ferrarista Kimi Raikkonen.



Sorprendente quinto posto per Max Verstappen su Red Bull, partito dalla 19ma posizione. Con la vittoria di oggi Hamilton allunga nella classifica mondiale, portandosi a 306 punti, mentre Vettel perde ancora terreno e lo insegue a 256. In classifica costruttori Mercedes 495 punti, Ferrari 442.



Ha fatto, e farà, molto discutere l’ordine di scuderia della Mercedes, con Bottas che ha fatto passare platealmente Hamilton.



Tanto che a fine gara nessuno dei due piloti Mercedes ha festeggiato, nell’imbarazzo generale. Eloquente silenzio anche in radio dopo il traguardo.



«È stata una giornata difficile - ha detto Hamilton appena sceso dalla macchina - ma il bene del team viene prima di tutto».