Antonio Giovinazzi correrà per il team Alfa Romeo Sauber F1 insieme al campione del mondo 2007 Kimi Räikkönen per la prossima stagione di F1. Il pilota italiano completa la formazione piloti per il 2019 e - annuncia l'Alfa Romeo - torna alla vetta della F1 con uno dei marchi italiani che ha fatto la storia delle corse automobilistiche. Era dal 2011 con Trulli e Liuzzi che il tricolore non vantava un suo pilota impegnato in modo permanente nel mondiale.