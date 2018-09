Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio di Aragon classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Solo ottava la Yamaha di Valentino Rossi.

Finisce invece poco dopo il via il Gran Premio di Aragon per il poleman Jorge Lorenzo. Al semaforo verde lo spagnolo della Ducati è caduto non riuscendo più rimettere in pista la sua moto.