La pole di Lorenzo (in 1'46"881) è arrivata al termine di una 'melinà durante la quale, nell'ultimo minuto della Q2, i piloti di testa si sono marcati a vista.

Finchè le Ducati hanno indovinato il giro giusto e sorpreso la Honda di Marquez, che aveva tenuto la pole fino a poco prima della bandiera a scacchi con il tempo di 1'46"960. Per Lorenzo è la quarta pole stagionale, la 43/a in MotoGp. In seconda fila partiranno Cal Crutchlow (Honda, incappato in una

caduta), Andrea Iannone (Suzuki) e Dani Pedrosa (Honda). Danilo Petrucci (Ducati Pramac) apre la terza fila.