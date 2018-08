Christian Merli, fiavetano pilota ufficiale Osella e fresco vincitore assoluto del 9° appuntamento del campionato europeo in Polonia, si schiera domenica allo start della 28° Sarnano-Sassotetto, Trofeo Lodovico Scarfiotti in provincia di Macerata, 7° round del Campionato Italiano Velocità in Montagna.

La gara marchigiana, giro di boa del tricolore, è manche unica, molto tecnica, con una lunghezza di 8,877 chilometri che salgono dalla partenza in località Sant’Eusebio fino all’arrivo a Fonte Lardina a quota 1277 metri. Sono 224 gli iscritti della cronoscalata marchigiana.