Rossi: «Parlare con Marquez? Non ora»

Quello che pensavo l'ho già detto in Argentina, sarebbe una perdita di tempo continuare a parlarne. C'è una gara da fare e dobbiamo concentrarci su quella'': così Valentino Rossi 'chiude' il contenzioso con Marc Marquez dopo le 'scintille' durante il gp dell'Argentina.''Domani andremo in safety commission - ha aggiunto - vediamo se ci diranno qualcosa di particolare''.

''La cosa più importante è guardare al futuro e pensare a questa gara, voglio ricominciare a guidare la moto per fare il massimo con il mio team, dobbiamo pensare a questo, a fare il nostro lavoro, anche perché Austin è una pista difficile. Le mie dichiarazioni in Argentina? Ho riguardato la gara e penso esattamente le stesse cose, confermo le mie parole, ma è meglio guardare avanti", ha ribadito Valentino Rossi in conferenza stampa. ''Parlare con Marquez? Non lo so - aggiunge - non è ancora il momento, magari in futuro''.