Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito ai box del Cavallino rampante nel corso del Gran Premio del Bahrain, è «tornato a casa e avrà un recupero totale». Lo afferma il presidente della Ferrari Sergio Marchionne ad Amsterdam. «Sono cose che non dovrebbero accadere, ma succedono» aggiunge Marchionne.

«C’è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione noi usciamo». Lo ha ribadito, Sergio Marchionne rispondendo a un azionista sulla possibilità che la casa di Maranello esca dal circus. «È molto prematuro ancora. Abbiamo avuto una proposta da Liberty Media dieci giorni fa, aspettiamo di vedere i dettagli, poi faremo la scelta giusta per la Ferrari», ha aggiunto.

Sulle modifiche tecniche questa la sua tesi: «Capisco le preoccupazioni, ma c’è un limite ai cambiamenti che si possono introdurre. Ogni tentativo di rendere banali le modifiche tecnologiche può essere controproducente. Se le proposte snaturassero il cuore della Fomula 1 la Ferrari si ritirerebbe. Non è una minaccia. Stiamo lavorando con Liberty per trovare una soluzione. Potremmo cercare alternative, non vuol dire smettere di fare gare».

«Aziende come la nostra, ma anche la Mercedes, hanno interesse a mantenere alto il livello di tecnologie - ha sostenuto -. Non posso parlare a nome di altre scuderie ma chiunque faccia motori può essere a favore del mantenimento di un alto contenuto tecnologico. È importante che si prosegua su questa strada».