Incredibile vittoria di Sebastian Vettel al Gp del Bahrain, seconda prova del mondiale di Formula 1 sulla pista di Sakhir in Bahrain. Il pilota della Ferrari ha preceduto sul podio le Mercedes di Valterri Bottas e Lewis Hamilton.



Lo ha fatto grazie a un azzardo di strategia, cambiano i piani in corsa e rimanendo in pista a lungo con le gomme gialle senza fare il preventivato secondo pit stop e annullando così l’aggressiva strategia Mercedes.



COLPO DI SCENA AI BOX FERRARI



Pasticcio ai box Ferrari dopo metà gara. La monoposto di Kimi Raikkonen, in quel momento terzo nel gp del Bharein, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese investe un meccanico che finisce a terra ed è subito soccorso. Il finlandese è così costretto al ritiro per l’errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro.



Il meccanico della Ferrari investito è stato portato al centro medico del circuito di Sakhir dove è in corso il Gp del Bahrain. Secondo quanto riferito da sky, il meccanico della scuderia di Maranello sarebbe cosciente.

Questa la classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, dopo il GP del Bahrain, 2a prova in calendario:





Sebastian Vettel (Ger) 50 Lewis Hamilton (Gbr) 33 Valtteri Bottas (Fin) 22 Fernando Alonso (Spa) 16 Kimi Raikkonen (Fin) 15 Nico Hulkenberg (Ger) 14 Daniel Ricciardo (Aus) 12 Pierre Gasly (Fra) 12 Kevin Magnussen (Ger) 10 Max Verstappen (Ned) 8 Stoffel Vandoorne (Bel) 6 Marcus Ericsson (Swe) 2 Carlos Sainz (Esp) 1 Esteban Ocon (Fra) 1



Questa la classifica del Mondiale costruttori: