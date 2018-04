Miller ha ottenuto la pole del Gp d'Argentina, la sua prima in carriera in MotoGp. L'australiano della Ducati Pramac - che ha azzardato negli ultimi giri le gomme slick, nonostante la pista ancora bagnata in molti tratti - ha preceduto la Honda di Dani Pedrosa e la Yamaha di Johann Zarco. Seconda fila per Tito Rabat (Ducati), Alex Rins (Suzuki) e Marc Marquez (Honda). Settimo tempo ed apertura di terza fila per un ottimo Aleix Espargaro, con l'Aprilia, a lungo detentore del miglior tempo durante la Q2, seguito dalla Ducati di Andrea Dovizioso e dalla Yamaha di Maverick Vinales, nono. Decimo tempo per Cal Crutchlow (Honda). Attardato Valentino Rossi, solo 11/o con la seconda Yamaha ufficiale. Dodicesimo Andrea Iannone (Suzuki).

Moto2: pole allo spagnolo Vierge, Baldassarri 2/o - Lo spagnolo Xavi Vierge ha ottenuto la pole del Gp d'Argentina nella classe Moto2. Il pilota spagnolo, in sella a Kalex, avrà al fianco l'italiano Lorenzo Baldassarri ed il britannico Danny Kent (Speed Up). Mattia Pasini apre la seconda file, seguito dallo spagnolo Jorge Navarro e dall'altro britannico Sam Lowes (KTM).

Moto3: Argentina; pole ad Arbolino, prima in carriera - Tony Arbolino (classe Moto3) ha ottenuto in Argentina la prima pole della carriera. Il pilota lombardo, in sella ad Honda, ha preceduto un altro italiano, Marco Bezzecchi (KTM) ed il piota di casa Gabriel Rodrigo (KTM). In seconda fila partiranno il malese Adam Norrodin (Honda), seguito da altri due italiani: Enea Bastianini (Honda) e Fabio Di Giannantonio (Honda). Niccolò Antonelli (Honda) apre la terza fila. Decimo posto in griglia Andrea Migno (KTM).