Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina classe MotoGp. Su pista bagnata l’inglese della Honda ha preceduto la Yamaha di Zarco e la Suzuki di Rins.



Quinta al traguardo la Honda del campione del mondo Marc Marquez che verrà penalizzato di 30’’ per le manovre a rischio effettuate in gara, ultima quella su Valentino Rossi arrivato diciannovesimo. Settima la Ducati di Andrea Dovizioso.



Grandi polemiche per il comportamento di Marquez in gara. Prima è stato punito con un «drive through» per una manovra non consentita in partenza, quando la sua Honda si è spenta e lui l’ha spinta per riaccenderla, rimettendosi poi in griglia.



Poi ha speronato Aleix Espargarò, ed è stato costretto a rendere la posizione, infine la assurda entrata che ha mandato Rossi a Terra.



Scintille al box di Valentino quando Marquez si è presentato immediatamente dopo la gara per porgere le sue scuse al campione italiano.