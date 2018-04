sarà il giorno della 27ª Salita del Costo, prova di apertura del Trofeo Italiano Velocità Montagna 2018. Tracciato di 9910 metri sulla Provinciale 349 che da Bramonte di Caltrano sale a Tresché Conca nell’Altopiano di Asiago. Dieci tornanti e tre chicane a frenare i bolidi lanciati a tutta velocità negli allunghi e nei segmenti misti. Strada chiusa al traffico dalle 10.30 alle 16 e partenza gara alle 10.45 iniziando con le vetture storiche (35) seguite dalle moderne (90).

Le prove di hanno detto bene al trentino Christian Merli al volante di un’Osella Fa30, miglior tempo in entrambe le manche (4’08’’57 e 4’09’’5) con la sensazione di poter limare in basso il suo 4’07’’82 firmato l’anno scorso. Ha sorpreso in negativo la Norma M20 Fc «rivisitata» di Simone Faggioli. Il fiorentino alla vigilia aveva annunciato tante modifiche da sistemare e l’impressione è che il lavoro sia appena iniziato. In mattinata 4’11’’67, nel pomeriggio 4’29’’98 con evidenti problemi di trazione. Però in nottata il team Best Lap potrebbe risolvere in extremis ogni guaio e tutti sperano di assistere al solito duello ravvicinato.

In evidenza Sebastiano Castellano con un’Osella Pa 2000 (4’30’’68 e 4’25’’66), ma a volare dietro ai due big è stato il trentino Diego De Gasperi su Osella Fa30 (4’46’’57 e 4’20’’81), e i due tempi delle prove non danno riferimenti precisi né a lui né agli avversari. Lotta per il terzo gradino del podio che riguarda anche Federico Liber su Gloria Cp8 Evo (4’31’’31 e 4’29’’66).