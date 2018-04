Ferrari al comando nelle seconde libere del Gran Premio del Bahrain. Kimi Raikkonen ha staccato il miglior tempo in 1'29''817 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel (+0,011). Dietro le due Mercedes di Valtteri Bottas (+0,563) e Lewis Hamilton (+0,563) - (leggere più sotto). In quinta e sesta posizione le due Red Bull, molto bene nel passo gara, con Mark Verstappen (+0,928) davanti a Daniel Ricciardo (+0,934). Raikkonen è costretto a fermarsi ad un quarto d'ora dal termine delle prove per un probabile problema di fissaggio della gomma anteriore destra.



Raikkonen, felice per mio venerdì normalissimo - ''Sono abbastanza contento, cerchiamo delle soluzioni, spero che domani si possano mettere tutte insieme''. Kimi Raikkonen appare soddisfatto della sua Ferrari dopo le seconde libere del Gp del Bahrain che lo hanno visto firmare il miglior tempo. ''E' stato un venerdì normalissimo - aggiunge il pilota finlandese ai microfoni di Sky - questo mi rende felice''. Poi Raikkonen spiega il problema alla fine delle prove che lo ha costretto a fermare la SF71H a circa 15 minuti dal termine delle FP2: ''Mi dicono si tratti della ruota di dietro, sembra si sia un po' sgonfiata''.



Hamilton sostituisce cambio, -5 posti in griglia - Inizia in salita il weekend in Bahrain per Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes ha dovuto sostituire il cambio della sua W09 il che gli costerà una penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domenica che sarà decisa dalle qualifiche in programma domani alle 17 ora italiana.