L’Hard pack di Pietramurata, domenica 8 aprile, non sarà solo territorio della sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings, i due grandi rivali della classe regina del Mondiale 2018 Motocross, ma anche del grande ritorno della WMX, riservata alle donne più veloci dello sterrato su due ruote.

L’attesa è crescente per lei, la campionessa del mondo in carica Kiara Fontanesi. L’emiliana, prima donna a vincere quattro titoli iridati (2012, 2013, 2014, 2015, 2017), si è confermata su livelli altissimi, dopo un 2016 non positivo. L’essere tornata competitiva in sella alla sua Yamaha ha conferito alla nostra portacolori le giuste sensazioni, riportandola in vetta al mondo, pronta per conquistare altri traguardi importanti.

Domenica si ricomincia, dunque, e le rivali saranno sempre le solite: Livia Lancelot e Courtney Duncan. La francese e la neozelandese, che hanno conteso lo scettro alla Fontanesi, si presentano più agguerrite che mai e gli stimoli per riscattarsi non mancano, dopo che per appena per un punto (nel caso della transalpina) e due punti (nel caso della neozelandese in compagnia dell’olandese Van de Ven) l’iride è sfuggito.

Kiara, però, davanti al pubblico di casa ci terrà ad iniziare l’annata nel migliore di modi e magari confermare lo stesso risultato dell’anno scorso quando vinse davanti a Duncan ed a Lancelot, grazie ad un 1° ed un 2° posto nelle manche in programma. Sicuramente sarà grande spettacolo.