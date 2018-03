Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1.

Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes.

Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen.

Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne, dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton.

Quarto posto per la Red Bull di Daniel Ricciardo e quinto per Fernando Alonso con la McLaren. Sono andati a punti, nell'ordine, anche Max Verstappen (Red Bull), Nico Hulkenberg (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes), Stoffel Vandoorne (McLaren) e Carlos Sainz Jr (Renault).

«Grande gara ragazzi grazie. Bella strategia»: così Sebastian Vettel ringrazia in italiano il team Ferrari via radio dopo aver trionfato. Poi, in inglese, continua: «Grande lavoro, ma c'è ancora lavoro da fare».